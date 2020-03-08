شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..سفير إسبانيا لـ"الخليج 365": السيسى عزز حصول المرأة على كثير من حقوقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير إسبانيا لدى القاهرة رامون خليل كاساريس، على الدور الكبير و المهم الذى تلعبه مصر في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وهذا وفق رؤية 2030.

أضاف رامون، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش احتفال سفارة إسبانيا باليوم العالمى للمرأة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعم المرأة المصرية وساعدها على الحصول على الكثير من حقوقها وعزز المساواة، وفى عهده شهدت المرأة طفرة في تمكينها بكثير من المجالات فأصبح الكثير من السيدات تشغلن مناصب مهمة في الدولة.

وأضاف أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصرى زادت في عهد السيسى ، وإذا قارننا وضع المرأة لمصرية اليوم بوضعها منذ 15 عاما مضت سنلم الفرق الكبير.

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وعن حجم التعاون بين مصر وإسبانيا قال رامون، إن الحكومة الإسبانية من خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى تتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومنظمات المجتمع المدنى والعديد من الجهات المعنية لتعزيز المساواة ومكافحة الزواج المبكر و كافة أشكال العنف ضد المرأة.





ولفت السفير إلى أنه يجب على جميع البلدان منح دور أكبر للمراة ومساعدتها على استكمال ما حصلت عليه من حقوق، مضيفا أن اليوم العالمى للمرأة والذى يوافق التثامن من مارس من كل عام يمثل احتفاء بإنجازات المرأة وبشجاعتها ونضالها الدائم من أجل الحصول على حقوقها ومازلنا نتطلع لتحقيق مزيد من المساواة فالمرأة تستحق.

يذكر أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية قد نظمت احتفالية بالتعاون مع المركز الثقافي الإسباني ثربانتيس بمناسبة اليوم العالمى للمرأة تخللها ندوة بعنوان "دور المرأة فى التعاون الدولي والثقافة في مصر" ، تناولت الندوة محاور تتعلق بالتحديات والإنجازات وخصوصيات المرأة المصرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النشاط الذي تقوم به الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل المساواة بين الجنسين فى الحقوق والثقافة فى مصر.

أدارت فعاليات الندوة، مديرة مركز ثربانتيس، وشارك بالندوة أمل فهمي، عالمة اجتماع باحثة في شؤون الدراسات الجندرية بجمعية تدوين، إحدى الجمعيات غير الحكومية المستفيدة من التعاون الإسباني في مجال مكافحة زواج القاصرات وفاطمة إدريس، منسقة جمعية تمدن، إحدى الجمعيات غير الحكومية المستفيدة من التعاون الإسباني في مجال مساعدة اللاجئين والمهاجرين والشاعرة المصرية أسماء جمال عبدالناصر؛ والفنانة التشكيلية ساندرة منير، عضو واحد من أعرق استديوهات الرسوم المتحركة المصرية.