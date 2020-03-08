شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: تركيا أرسلت عشرات الآليات لإدلب منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن تركيا أرسلت عشرات الآليات والمدرعات إلى إدلب السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد، وأضاف المرصد، حسبما ذكرت قناة "الحرة الأمريكية"، اليوم الأحد، أن 350 آلية عبرت إلى إدلب من معبر كفر لوسين الحدودي، فيما عمدت القوات التركية إلى إنشاء نقطة جديدة لها فى فريزة زردنا بريف إدلب الشمالي.

وتداول مغردون، مقاطع فيديو تظهر مدرعات تركية فى طريقها إلى إدلب، فيما قال مغردون إن تركيا قد أرسلت أربعة أفواج حتى الآن.

وأشار المرصد، إلى أن عدد الشاحنات والآليات العسكرية التركية التى وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثانى من فبراير وحتى الآن ارتفع إلى أكثر من 3750 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضى السورية.

وأوضح، أن القوافل التركية مكونة من دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص و رادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا فى إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 8700 جندى تركي.

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و كان المرصد السورى لحقوق الإنسان، قد أفاد يوم أمس السبت، بأن القوات السورية تقدمت فى إدلب وتمكنت من السيطرة وتثبيت نقاط فى كل من "معارة موخص والبريج" فى محيط كفرنبل دون قتال مع الفصائل المسلحة، حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية.

هذا أعلن رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا اللواء أوليج جورافليوف أن الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة أطلقت النيران 6 مرات على الأحياء السكنية فى منطقة خفض التصعيد بإدلب بعد الإعلان عن نظام وقف إطلاق النار.

وقال جورافليوف - فى إحاطة مسائية - إن الجماعات المسلحة قامت بإطلاق النيران على مناطق كفر حلال وخربة جزراية بمحافظة حلب، ومواقع قوات فى حى كبانا، وعكو بمحافظة اللاذقية".