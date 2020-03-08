شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة وصول سامح شكرى إلى الكويت فى إطار جولاته العربية .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل وزير الخارجية سامح شكرى إلى دولة الكويت فى ثالث محطات جولته الخارجية، حيث نشر الحساب الرسمي المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صورة من وصول شكرى إلى الكويت واستقبال نظيره الكويتى له.

وعلق المتحدث على الصورة قائلا "الآن .. الوزير سامح شكري يصل إلى دولة الكويت الشقيقة فى ثالث محطات جولته الخارجية، وذلك لتسليم رسالة من رئيس الجمهورية إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت .. ونظيره الكويتى على رأس مُستقبليه"



سامح شكرى يصل الكويت

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ومن المقرر، أن يلتقى وزير الخارجية، صباح غدا الاثنين، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ لتسليمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وسلم وزير الخارجية سامح شكرى رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك الأردن، بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف الحالى فى هذا الصدد، مُعربا عن تقدير مصر لموقف المملكة خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى الذى عُقد يوم 4 مارس 2020 بشأن سد النهضة الإثيوبي، ودعم المملكة لصدور القرار العربى الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول السد.

تجدر الإشارة إلى أن جولة وزير الخارجية، تشمل (الأردن، والكويت، والسعودية، والعراق، وسلطنة عُمان، والبحرين، والإمارات)؛ حيث ينقل رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ملوك وقادة الدول السبع الشقيقة.