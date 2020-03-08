قطر تعلق "مؤقتا" دخول المسافرين من 14 دولة

الدوحة / الخليج 365

أعلنت قطر، الأحد، تعليق الدخول "مؤقتا" لجميع المسافرين القادمين من 14 دولة، في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وقال بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري، إنه اعتبارا من الإثنين، سيتم تعليق الدخول مؤقتا لجميع المسافرين القادمين إلى قطر من بعض الدول كإجراء احترازي نظراً لتفشي كورونا حول العالم.

وأوضح أن الدول التي يشملها القرار هي: بنغلاديش والصين ومصر والهند وايران والعراق ولبنان ونيبال وباكستان والفلبين وكوريا الجنوبية وسريلانكا وسوريا وتايلاند.

‏‎ وأضاف البيان أن "القرار يشمل سمات الدخول الفورية والقادمين من الدول المذكورة من حاملي تصاريح الإقامة سواء للعمل أو غيرها".

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كما حث المواطنين والمقيمين على تجنب السفر في الوقت الراهن إلا في حالات الضرورة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الصحة القطرية، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 15.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإصابات الثلاث لوافدين تم نقلهم للحجر الصحي رفقة كل من كان يشاركهم في السكن، وفحص كل الأشخاص الذين اختلطوا بالمصابين للتأكد من عدم انتقال العدوى لهم.

واتخذت قطر عدة إجراءات لمحاصرة تفشي الفيروس شملت فرض قيود على دخول البلاد برا وبحرا وجوا.

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