الصحة الليبية: لا إصابات بكورونا

وليد عبد الله/ الخليج 365



نفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأحد، تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، "ننفي ما يتردد من شائعات وأخبار عارية عن الصحة تماما تناولتها وكالات الأنباء حول تسجيل أي إصابة مشتبه بها أو مؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا".

يأتي ذلك بعد نشر وسائل إعلام محلية أنباء حول تسجيل إصابتين بالفيروس في العاصمة طرابلس.

وحتى ظهر الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 107 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرضالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.