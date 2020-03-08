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تونس تسجل ثاني إصابة بكورونا

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تونس/ عادل الثابتي / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأحد، تسجيل ثاني إصابة بفيروس "كورونا" لمواطن قادم من إيطاليا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تمّ تسجيل حالة إصابة ثانية مؤكدة بكورونا لمواطن عمره 65 عاما، قادما من إيطاليا، وتم نقله لوحدة عزل صحي بالبلاد.

وفي 2 مارس/آذار الجاري، سجلت تونس أول إصابة بالفيروس لمواطن عائد من إيطاليا.

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والسبت، أعلنت الصحة التونسية، أن 1295 شخصا من جنسيات مختلفة يخضعون للحجر الصحي المنزلي، للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

وحتى الأحد، أصاب "كورونا" أكثر من 107 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم قرابة 3700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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