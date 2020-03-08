الأردن.. السفارة التركية تحيي يوم المرأة العالمي بأمسية موسيقية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

نظمت السفارة التركية لدى الأردن، الأحد، أمسية موسيقية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفل به العالم في 8 مارس/ آذار كل عام.

وأحيت الفرقة الموسيقية التركية (Allegra Ensemble) الأمسية، التي أقيمت في مركز "الحسين" الثقافي، في العاصمة عمان، بالتنسيق مع وزارة الثقافة التركية ومركز يونس أمره الثقافي التركي.

ويأتي الحفل الموسيقي كذلك في إطار فعاليات "2020 عاما للتبادل الثقافي بين تركيا والأردن"، التي تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الثقافي بين البلدين.

وحضر الحفل سفير أنقرة لدى عمان إسماعيل أراماز، والأمير الأردني عاصم بن نايف، وعدد من ممثلي المؤسسات التركية العاملة لدى المملكة، إضافة إلى مسؤولين أردنيين.

وعلى هامش الأمسية، قالت قائدة الفرقة الموسقية التركية أمية أوزدام، للأناضول: "نحن من دار الأوبرا في أنقرة، وجئنا إلى الأردن بدعوة من السفارة التركية ووزارتي الثقافة التركية والأردنية، لنحتفل بيوم المرأة. نحن سعداء لوجودنا هنا".

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وأشارت إلى أن فرقتها تعزف الموسيقى العالمية على آلات متنوعة وبلغات مختلفة مثل التركية والإنجليزية واليابانية وغيرها.

جنكيز إر أوغلو، مدير مركز يونس أمره الثقافي في عمان، اعتبر في حديثه للأناضول، أن الأمسية لها أهمية خاصة، لأن الفرقة التركية التي أحيتها مكونة من 8 سيدات، ما يعطي انطباعا خاصا لفعاليات يوم المرأة العالمي.

وقال إر أوغلو، إن "اقتصار الفرقة على العنصر النسائي دليل واضح على أن المرأة باتت جزءا أساسيا في المجتمع، ولهن من النجاحات ما لا يختلفن به عن الرجال".

وأضاف، أن "هذه المرة الأولى التي تعزف فيها الفرقة في الأردن، ورغم ذلك فإن الأمسية الموسيقية شهدت حضورا كبيرا ما يؤكد اهتمام الشعب الأردني بالاطلاع على الثقافة التركية".

وأوضح إر أوغلو، أن الأمسية تأتي ضمن البرنامج السنوي الذي يقيمه مركز يونس أمره احتفالا بيوم المرأة العالمي، وفي إطار التبادل الثقافي بين تركيا والأردن. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.