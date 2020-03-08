الاتفاق يرفض الراحة

صحيفة الخليج الالكترونية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بالدمام تحضيراً لاستضافة نظيره الشباب مساء يوم الأربعاء المقبل.

وقاد المران المدرب الوطني خالد العطوي الذي قام بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي خاضت مباراة الهلال بشكل أساسي يوم أمس السبت تمارين استرجاعية بينما أجرت المجموعة الثانية تدريبات لياقية خفيفة بالكرة، خاضت بعدها مناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل يعقد مدرب الاتفاق الوطني خالد العطوي وإلى جانبه لاعب الوسط فواز الطريس عند الساعة 5:30 من مساء يوم غدٍ الاثنين المؤتمر الصحفي الخاص للحديث عن مواجهة الشباب ضمن منافسات الجولة الـ22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.