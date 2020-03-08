الحافظ يشارك في تدريبات الهلال الجماعية

صحيفة الخليج الالكترونية

عاود متصدر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تدريباته اليوم الأحد بعد تغلبه أمس السبت على ضيفه الاتفاق، حيث شهد المران الجماعي مشاركة المدافع عبدالله الحافظ بعد أن أنهى برنامجه العلاجي.

وتخلل مران الزعيم تدريبات تكتيكية وجمل فنية ومناورة على جزء من مساحة الملعب، فيما واصل الثنائي محمد الشلهوب ونواف العابد برامجهما التأهيلية المعدة لهما مسبقا.

من جهة أخرى يؤدي الهلال مراناً مغلقا مساء يوم غدٍ الاثنين تأهبا لمواجهة ضمك يوم الأربعاء المقبل.