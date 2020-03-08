الشهري : التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أن التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري، في حين لا يشمل إدارات التعليم ومكاتب التعليم في مختلف مناطق المملكة.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت اليوم عن تعليق الدراسة لمدة شهر في جميع مدارس المملكة , ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصَى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة بالمملكة العربية السعودية في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس “كورونا” الجديد (COVID19) ، ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي، وضمان سلامتهم