شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يحسم الجدل بعد تعليق الدراسة: لا إصابات بـ «كورونا» في «التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عدم ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في أي منشأة تعليمية بالمملكة.

وقال في تغريدة له بـ “تويتر” مساء اليوم الأحد: “الحمد لله الوضع مطمئن، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية، ولكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا، لذا نسقنا مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتاً”.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.