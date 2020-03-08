عبث أطفال يشعل حريقاً ويتسبب في وفاة أحدهم بنجران (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تسبب عبث أطفال في اشتعال حريق بأحد المنازل بحي الفيصلية بمنطقة نجران، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحادث على الفور. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني بنجران، اليوم الأحد، أن فرقها تمكنت من إخماد الحريق، ونتج عنه وفاة طفل. Advertisements

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