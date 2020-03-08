بيومها العالمي.. مركز حقوقي يدعو لتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية

غزة /محمد ماجد/ الخليج 365

دعا مركز حقوقي فلسطيني، الأحد، المجتمع الدولي إلى ضرورة توفير الحماية للنساء الفلسطينيات، في ظل انتهاكات الإسرائيلية وظروف الانقسام الداخلي، والعنف المجتمعي.



جاء ذلك في بيان لمركز "الميزان لحقوق الإنسان" (غير حكومي)، بمناسبة يوم المرأة العالمي، الموافق 8 مارس/آذار من كل عام.



وقال المركز: "يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية إجبار الاحتلال الإسرائيلي على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاما، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني بصفته شعبا تحت الاحتلال".



وأضاف: "على مجلس حقوق الإنسان الأممي وخاصة اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالعمل على إجراء تحقيقات بشأن حالات الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة".



وتابع: "بسبب الانتهاكات الإسرائيلية دفعت النساء ثمناً باهظاً سواء بتعرضهن للإصابة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تعرض أبنائهن وأزواجهن للإصابة أو الموت، الأمر الذي جعل حياتهن أكثر صعوبة وتعقيداً".



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والسبت، قال "نادي الأسير" الفلسطيني (غير حكومي)، إن إسرائيل اعتقلت 16 ألف امرأة فلسطينية منذ العام 1967، وعرضتهن لـ"كافة أنواع التعذيب والتنكيل خلال عمليات الاعتقال والتحقيق داخل السجون".



وعلى المستوى الفلسطيني المحلي، فيعتبر الانقسام الداخلي المتواصل منذ 2007، أحد الأسباب التي أدت إلى ازدياد معاناة المرأة الفلسطينية، حسب المركز الحقوقي.



وأشار إلى أنه خلال العام الماضي وبداية العام 2020، ارتفعت حالات قتل النساء على خلفيات مختلفة (لم يوضحها).



ووثق المركز، 14 حالة قتل لنساء خلال العام 2019، بينهن 8 نساء في الضفة الغربية، و6 نساء في غزة، منهن 3 نساء قتلن على خلفية ما يسمى بـ"جرائم الشرف".



وطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بـ"اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد للعنف المحلي وملاحقة مقترفي الجرائم بحق النساء ومحاسبتهم، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف".

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