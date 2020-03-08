العراق.. 6 إصابات جديدة بكورونا ترفع العدد لـ 62

العراق/ علي جواد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة في البلاد بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 62 حالة.

وقال سيف البدر المتحدث باسم الوزارة في بيان، وصل الخليج 365: "تأكد تشخيص 6 حالات جديدة بالفيروس، في كل من المثنى، الأنبار، ذي قار، النجف، بغداد وميسان".

وأضاف البدر أن "الوزارة اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة وحسب اللوائح الصحية العالمية للتعامل مع الحالات والمخالطين وتقدم لهم الخدمات الطبية المطلوبة".

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وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 62، توفي منهم 6 مصابين، فيما تعافى 4 آخرون، وفق إحصاء وزارة الصحة.

واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 مارس/آذار الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.

كما حظر العراق دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع مواطنيها من السفر إلى الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، حتى إشعار آخر، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.

وحتى الأحد، أصاب فيروس كورونا أكثر من 107 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم قرابة 3700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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