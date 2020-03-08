مصر.. أول حالة وفاة بـ"كورونا"

القاهرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل أول وفاة لمصاب بفيروس كورونا لألماني تواجد ببلادها منذ أسبوع.

وأكدت الصحة في بيان أن "المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، وظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر (جنوب) إلى الغردقة (شرق)".

وأضافت: "توجه الألماني إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا أمس السبت".

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وتابعت: "تم وضعه فى الرعاية المركزة، نظرا لأنه يعانى من فشل تتفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد".

وأكدت أن "لحالة لم تمكث في مصر سوى 7 أيام فقط".

وسجلت وزارة الصحة المصرية، السبت، 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، على متن مركب سياحي جنوبي البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 37.

وحتى الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 107 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم قرابة 3700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.