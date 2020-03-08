صحيفة الخليج الالكترونية صدر قراراً بتعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات #التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة اعتباراً من يوم الاثنين 14/ 7/ 1441 حتى إشعار آخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدراسة في جميع مدارس المملكة حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.