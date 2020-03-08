شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من أمير جازان لحماية أهالي المنطقة من «الفيروس القاتل» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم الأحد، بتعليق نظام البصمة مؤقتا لضبط إجراءات الحضور والانصراف بديوان إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.
ويأتي التوجيه انطلاقاً من اهتمام وحرص سموه على صحة منسوبي الإمارة والتصدي لانتشار فيروس كورونا لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه، وإمكانية استخدام جهاز البصمة بكل أمان.
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