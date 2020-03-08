شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من أمير جازان لحماية أهالي المنطقة من «الفيروس القاتل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

‏وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم الأحد، بتعليق نظام البصمة مؤقتا لضبط إجراءات الحضور والانصراف بديوان إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

‏ويأتي التوجيه انطلاقاً من اهتمام وحرص سموه على صحة منسوبي ‫الإمارة‬ والتصدي لانتشار فيروس كورونا لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه، وإمكانية استخدام جهاز البصمة بكل أمان.