شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: إجمالي الموجودين في الحجر والعزل الصحي 600 شخص (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، أن إجمالي الموجودين في العزل الصحي المنزلي أو الحجر الصحي قرابة الـ 600 شخص.

وأضاف المتحدث الرسمي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن عدد الحالات التي استفادت من مبادرة الإفصاح بلغت 420 مواطنا.

وأضاف متحدث وزارة الصحة أنه يتم التعامل معهم وفقا للإجراءات الصحية الوقائية التي تطبق في مثل هذه الحالات ويتم تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم.