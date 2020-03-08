شكرا لقرائتكم خبر عن شرط دخول المملكة.. زحام وتدافع لاستخراج شهادة الخلو من «كورونا» في مصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت معامل وزارة الصحة المصرية ازدحاما شديدا وتكدث لآلاف المصريين بهدف أجل إجراء تحليل “بي سي آر” لفيروس كورونا، بعد أن ألزمت وزارة الداخلية في المملكة، أمس السبت، القادمين من مصر بإجرائه كشرط أساسي للدخول.
وتوافد الآلاف من جميع محافظات الجمهورية على المعامل الحكومية للحصول على ما يفيد عدم إصابتهم بالفيروس، قبل أقل من 24 ساعة على تاريخ السفر، ووصلت التكلفة إلى 1000 جنيه للمصريين و70 دولاراً لغير المصريين.
بدورها أكدت وزارة الصحة المصرية أنه سيتم توفير التحليل في 8 محافظات بالجمهورية، لتخفيف الزحام بدلا من القدوم إلى العاصمة القاهرة، مراعاةً لظروف المواطنين.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن الأولوية لإجراء التحليل للمسافرين الذين أوشكت تأشيرات سفرهم على الانتهاء.
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