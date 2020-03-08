تعرف على مواصفات الساعة الذكية Voixatch

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 تمتاز الساعة الذكية Voixatch الجديدة بوجود إطار قابل للخلع يمكن استعماله كسماعة رأس بلوتوث مع توافر إمكانية الاتصالات الهاتفية الجوالة.

Advertisements ويتمكن المستخدم من خلع إطار الساعة بسهولة واستعمال كسماعة رأس، وتكون متصلة بالهاتف الذكي والساعة الذكية عن طريق تقنية البلوتوث 5.0، وتقوم الساعة الذكية بشحن سماعة الرأس أيضاً. وتعتمد الساعة الجديدة على معالج ARM بأربعة أنوية A53 ويعمل بسرعة تصل إلى 1.5 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 16 غيغابايت، وتزخر الساعة الذكية الجديدة بشاشةAMOLED قياس 1.3 بوصة وتعمل بدقة وضوح 360×360 بيكسل. وتمتاز الساعة الذكية الجديدة بنظام تشغيل غوغل مع مستشعر لقياس معدل نبضات القلب وجيروسكوب، وتدعم النظام العالمي لتحديد المواقع GPS وتقنية LTE، وبالإضافة إلى أنها محمية ضد التأثيرات البيئية الضارة وفقا لفئة الحماية IP67، وتبلغ تكلفة الساعة الذكية Voixatch الجديدة 165 يورو.

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