كتب - عاصم الأنصاري:
كشفت شركة فيسبوك الأمريكية النقاب عن أداة الذكاء الصناعي التي استخدمتها لإزالة أكثر من 6 مليار حساب مزيف العام الماضي، بالإضافة إلى ملايين الحسابات النزيفة التي يتم إنشاؤها يوميًا.
ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، قالت "فيسبوك" أنه تم إنتاج أداة الذماء الصناعي والمسماة "Deep Entity Classification" منذ عامين، وهي واحدة من أكثر الطرق تقدما لمحاربة الحسابات الوهمية.
وتستخدم الأداة تقنية لتحليل حسابات "فيسبوك" النشطة وسلوك الملف الشخصي الفردي في بقية المجتمع، مثل عدد طلبات الأصدقاء التي أرسلها الحساب أو الصفحات التي انضم إليها أو تابعها، والأهم من ذلك أن أداة الذكاء الصناعي لديها القدرة على تدريب نفسها تلقائيًا، لذلك بإمكانها أن تتطور وتتكيف مع تقنيات الحسابات المزيفة.
وقالت مديرة علوم البيانات في فيسبوك، بشرى غرباوي: "أن الأداة خفضت الحجم المقدر للحسابات المزيفة بنسبة 27%، ونقدر حجم الحسابات المزيفة على منصتنا الآن بـ5%".
مضيفة "الخصوم يتحركون بسرعة، ودورة التكيف الخاصة بهم شرسة، وتتطور أكثر، ونحن مستعدون".
كانت هذه تفاصيل خبر "فيسبوك" تكشف عن أداتها المستخدمة لحظر أكثر من 6 مليار حساب مزيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.