شركة "طيران إيران" تعلق كل رحلاتها إلى أوروبا

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab إحدى طائرات شركة طيران إيران

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق وجود ما يقارب 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا و145 حالة وفاة على أراضيها.

وكان عضو لجنة مكافحة الفيروس المستجد، مسعود مرداني، كان رجح إصابة ما بين 30 إلى 40 بالمئة من سكان العاصمة طهران بهذا الفيروس قبل الـ20 من مارس الجاري.

وأوضح خلال مقابلة مع صحيفة "إيران أون" الأسبوع الماضي، أن مصاباً واحدا يمكن أن ينقل العدوى إلى 4 أشخاص في الوقت ذاته.

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وأغلقت إيران المدارس والجامعات وغيرها من المراكز التعليمية مؤقتًا، كما ألغت جميع الأحداث العامة، مثل الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية، للمساعدة في الحد من انتشار المرض.

وانتشر فيروس كورونا المستجد، في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الإيرانية في تحديثاتها حول تفاصيل الحالات المصابة بالمرض، يوم الخميس الماضي.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور قبل ثلاثة أيام، إن أغلب الإصابات في العاصمة طهران حيث بلغ إجمالي عدد المصابين بالمرض فيها 1523 حالة إصابة.