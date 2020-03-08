سعد الحريري: تحية للمرأة اللبنانية في يومها العالمي لدورها في المجتمع

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

حرص سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية السابق، على تهنئة السيدات بيوم المرأة العالمي، واختص المرأة اللبنانية لدورها في المجتمع، وذلك عبر حسابه الشخصي موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر". © متوفر بواسطة الوطن

وغرد "الحريري": في اليوم العالمي للمرأة، تحية لها في كل مكان، خاصة للمرأة اللبنانية، التي أثبتت جدارتها ودورها الريادي في مجتمعنا، وصياغة مستقبله.

يُذكر أنَّ اليوم العالمي للمرأة، يحتفل به في يوم 8 مارس من كل عام، وبدأ الاحتفال به للمرة الأوولى عام 1911 في ألمانيا وسويسرا والنمسا والدنمارك، ويعود الفضل في هذه الفعالية إلى الناشطة الألمانية كلارا زيتكين.