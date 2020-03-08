سعد الحريري: تحية للمرأة اللبنانية في يومها العالمي لدورها في المجتمع

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حرص سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية السابق، على تهنئة السيدات بيوم المرأة العالمي، واختص المرأة اللبنانية لدورها في المجتمع، وذلك عبر حسابه الشخصي موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر". © متوفر بواسطة الوطن
وغرد "الحريري": في اليوم العالمي للمرأة، تحية لها في كل مكان، خاصة للمرأة اللبنانية، التي أثبتت جدارتها ودورها الريادي في مجتمعنا، وصياغة مستقبله.
يُذكر أنَّ اليوم العالمي للمرأة، يحتفل به في يوم 8 مارس من كل عام، وبدأ الاحتفال به للمرة الأوولى عام 1911 في ألمانيا وسويسرا والنمسا والدنمارك، ويعود الفضل في هذه الفعالية إلى الناشطة الألمانية كلارا زيتكين.
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