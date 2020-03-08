شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: ليبيا تعلن تسجيل حالتي اشتباه بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، أن حكومة الوفاق تعلن عن تسجيل أول حالتي اشتباه بـ"كورونا" في مستشفى طرابلس.

وفي سياق منفصل أحبطت قوات الأمن التونسية عمليتى اجتياز للحدود البرية خلسة إلى ليبيا والجزائر، وضبطت على إثرها 13 شخصا يحملون جنسيات عدة دول أفريقية، وذكرت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد، أن دورية مشتركة للحرس الوطنى بمدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا والتابعة لولاية مدنين، تمكنت من ضبط 12 شخصا يحملون جنسيات دول أفريقية مختلفة يعتزمون اجتياز الحدود البرية خلسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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وأضافت أنه فى عملية أخرى تمكنت وحدات الحرس الوطني بولاية توزر من ضبط شخص مجتازا للحدود الجزائرية التونسية خلسة، وتم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

يذكر أن تفجير انتحاري وقع بالقرب من مقر سفارة الولايات المتحدة بالعاصمة التونسية، أسفر عن مقتل أحد رجال الأمن وإصابة 4 آخرين بجروح، بالإضافة إلى إصابة مدني واحد.

وقال وزير الداخلية التونسى هشام المشيشي، إن الإرهابيين استخدموا عبوة ناسفة تقليدية الصنع فى العملية الإرهابية التى استهدفت دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية بتونس العاصمة اليوم الجمع، وأسفرت عن استشهاد شرطى وإصابة 4 آخرين من قوات الأمن ومواطنة.