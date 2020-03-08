شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية المغربية تعلق رحلاتها لمدينتى البندقية وميلانو بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الخطوط الملكية المغربية تعليق رحلاتها إلى مدينتى البندقية وميلانو فى إيطاليا بسبب المخاوف المرتبطة بتفشى فيروس كورونا.

ومن جانبها، دعت منظمة الصحة العالمية (WHO) "جميع البلدان إلى مواصلة الجهود التي كانت فعالة في الحد من عدد الحالات وإبطاء انتشار الفيروس."

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها: "السماح بالانتشار غير المنضبط لا ينبغي أن يكون اختيارًا لأي حكومة، لأنه سيضر ليس فقط بمواطني تلك الدولة بل سيؤثر على البلدان الأخرى أيضًا، وفي الوقت نفسه، استمرت جهود البحث والإنقاذ في الصين يوم الأحد للناجين من انهيار فندق كان يستخدم كمركز للحجر الصحي لفيروس كورونا، رجال الانقاذ يقومون بإجلاء شخص مصاب من تحت أنقاض مبنى فندق انهار في مدينة تشيوانتشو بمقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين.