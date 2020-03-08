شكرا لقرائتكم خبر عن الفحوصات تثبت عدم إصابة مجموعة أمريكية بالضفة الغربية بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول فلسطينى اليوم الأحد إن الفحوصات الطبية أثبتت أن 13 أمريكيا وضعوا فى الحجر الصحى بفندق فى الضفة الغربية غير مصابين بفيروس كورونا بعد الاشتباه فى إصابتهم.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم "السياح الأمريكيون سيغادرون البلاد إما هذه الليلة أو صباح غد".

ووضعت المجموعة وهى من كنيسة فايرهوب بولاية ألاباما الأمريكية فى الحجر الصحى بفندق إنجل فى بيت جالا المجاورة لبيت لحم يوم الأربعاء.

وتعمل الكنيسة مع مدرسة فى بيت لحم وهذا هو أحد أسباب الزيارة. وكان فندق إنجل من أول الأماكن التي ثارت فيها مخاوف من انتشار كورونا في منطقة بيت لحم بعد أن جاءت نتيجة تحاليل عدد من العاملين به إيجابية للإصابة بالمرض قبل أيام.

ووضعت السلطة الفلسطينية قيودا على تحرك السياح الأجانب وأعلنت بعد ذلك حالة طوارئ لمدة 30 يوما.

وأدت تلك الإجراءات إلى إغلاق المدينة عمليا بما يشمل كنيسة المهد والمساجد في المنطقة.

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وفي مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة، أرسلت قوات الأمن الفلسطينية تعزيزات لنقاط التفتيش ورفضت عبور الأجانب بينما صدرت أوامر بإغلاق المدارس والكليات ورياض الأطفال والمتنزهات العامة.