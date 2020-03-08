شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. النائب العام السعودى يوجه بتحقيق أقصى معايير الوقاية على السجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف بالتأكيد على الجهات المعنية برفع معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أنجع الأساليب داخل السجون ودور التوقيف والإصلاحيات، ومراعاة توافر تلك المعايير الصحية أوقات زيارة ذويهم لهم أو حال نقلهم خارج السجون ودور التوقيف.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه وفقاً للتوجيهات الملكية بشأن الجهود المبذولة للقضاء على فيروس كورونا الجديد (وسبل تحصين المجتمعات وتَوقّيها منه، والمتسقة مع مساعي وتطلعات المنظمات العالمية والدولية فإنه سيتم العمل مع المختصين على تنمية سبل زيادة الوعي بطرق التعامل مع هذا الفيروس وتوقّيه وسبل التحصّن منه والتعقيمات اللازمة بشأنه، تعزيزاً للإجراءات المتعلقة بصحة وسلامة السجين والموقوف، وزيادة الطمأنينة تجاههم، حسبما جاء في صحيفة سبق "السعودية".

أضاف المصدر أن النائب العام وجه برفع تقرير مفصّل عن تلك الإجراءات التدبيرية، والحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين تأكيداً على سلامة صحتهم وتوعية لهم بطرق تجنيبهم الإصابة بهذا الفيروس المنتشي عالمياً.

وأكد المصدر أن هذه الجهود من النيابة العامة تأتي تماشياً مع ما أكد عليه مجلس الوزراء في جلسته الماضية بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة بشكل مؤقت في مواجهة فيروس (كورونا) الجديد يأتي استكمالاً للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والسلامة لأفراد المجتمع.

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وقد أعادت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم يظهر فيه أنه عُثر على طلاسم سحرية مربوطة بالكعبة المشرفة، في أثناء تعقيم صحن المطاف قبل يومين، بينما أن المقطع قديم وقد نفته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قبل نحو ثلاث سنوات.

ووفقا لصحيفة سبق السعودية، ويعود المقطع لعام 2017، حيث نفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حينها ما تضمنه مقطع الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود طلاسم سحرية على ورقة وجدت أثناء الصيانة لكسوة الكعبة المشرفة.