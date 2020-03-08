شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد استعدادها لتقديم المساعدات للعراق لمواجهة انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الكويت، استعدادها التام لتقديم كافة المساعدات اللازمة للعراق؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، فى بيان صحفى صادر، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى أجراه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع نظيره العراقى محمد الحكيم.

وأضاف البيان، أن وزير الخارجية الكويتى أعرب لنظيره العراقى، عن الألم لما تواجهه العراق من أوضاع صحية صعبة، نتيجة تفشى وانتشار الفيروس، متمنيا للشعب العراقى السلامة وتجاوز هذه الأوضاع.

ونقل وزير الخارجية الكويتى لنظيره العراقي، توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالتواصل والتعبير للقيادة العراقية عن حرصه على الوقوف مع العراق.

وأشار بيان الخارجية الكويتية، إلى أن وزير الخارجية العراقى محمد الحكيم، وأعرب عن شكر وتقدير العراق قيادة وشعبا، لهذه البادرة الإنسانية.

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وكانت وزارة الصحة العراقية، قد كشفت يوم أمس السبت، عن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد فى البلاد، مشيرة إلى أن عدد المصابين بكورونا فى عموم العراق بلغ 46 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ إن عدد حالات الوفاة حتى الآن فى عموم العراق جراء إصابتهم بفيروس كورونا بلغ 4 حالات، مؤكدا فى الوقت ذاته أن حالتين تماثلا للشفاء تماما من هذا الوباء.

ويأتى هذا عقب ساعات من إعلان وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا"، مبينة أن خمسة منهم فى العاصمة بغداد واثنان بالسليمانية والحالة الثامنة لمرأة توفيت فى محافظة كربلاء.

وكانت خلية الأزمة فى محافظة المثنى العراقية، قد قررت غلق جميع المزارات الدينية بالمحافظة لمدة 15 يوماً، وحصر دخول الوافدين إليها؛ كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا، جاء ذلك فى بيان صحفي، أوردته قناة "السومرية نيوز"، صباح اليوم السبت.