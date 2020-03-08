شكرا لقرائتكم خبر عن لغز كبير حول وفاة أمريكية على متن رحلة للخطوط القطرية بين شيكاغو والدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لغز كبير وغموض وأسئلة بلا إجابات تثير الشكوك حول وفاة سيدة أمريكية كانت فى رحلة على متن الخطوط القطرية من مطار أوهير بشيكاغو بولاية إلينوى الأمريكية إلى الدوحة.

وقال موقع «إن بى سي5»، اليوم الأحد، إن ريتا جوبال (67 عاماً)، أمريكية من أصول هندية من سكان ميلووكى بولاية ويسكونسن لم تكن تعانى من أمراض مزمنة لكنها توفيت أثناء رحلة من شيكاغو إلى قطر، وحاولت أسرتها الحصول على إجابات حول ملابسات الوفاة من السلطات القطرية دون جدوى.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أن ريتا جوبال استقلت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية من شيكاغو فى 21 فبراير وكانت وجهتها النهائية الهند لكنها توفيت بحلول الوقت الذى هبطت فيه الطائرة فى مطار الدوحة، بقطر.

وسافر نجل جوبال، فيكرام، وشقيقته إلى الدوحة فور علمهما بوفاة والدتهما، لكنهما تلقيا إجابات غير واضحة من السلطات القطرية.

ولدى وصوله إلى المطار سأل فيكرام: «ماذا حدث لأمي؟ لماذا حدث كل هذا؟ هل كانت نوبة قلبية؟ هل يمكن أن تخبرونا بتفاصيل أكثر؟».

وبحسب الابن الذى يعمل طبيباً وكذلك شقيقته ووالده «الردود كانت متغيرة وليس هناك تفاصيل".

وأضاف فيكرام للصحيفة الهندية أنه سأل موظفى شركة الطيران عدة مرات عن سبب وفاتها، ولكن قيل له إن وظيفتهم الوحيدة كموظفين هى المساعدة فى استكمال عملية التوثيق.

وتابع: «أخبرنا أحدهم أنها اشتكت من ألم فى الصدر وتم نقلها إلى المركز الطبى فى الدوحة وآخر قال إنها انهارت فى الرحلة وتوفيت، لا نعرف حقيقة ما حدث».

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وقال فيكرام لشبكة «إن بى سى 5» كان من المستحيل تقريباً الحصول على معلومات من شركة الطيران، مضيفاً أن الرد الوحيد الذى تلقاه عندما أرسل للشركة القطرية هو رسالة بريد إلكترونى آلية.

وقال الطبيب الذى يعمل فى نيويورك، أنه سافر للدوحة واستلم جثمان والدته ولم يعلم أى تفاصيل عن سبب وفاتها وحتى الآن لم يتلقَ تقريراً من الفريق الطبى للخطوط القطرية رغم انه أرسل لهم، طالباً معرفة التفاصيل.

ووجه فيكرام مناشدة لأى شخص كان على متن الرحلة مع والدته ـ على رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم 726 ـ أن يتواصل معهم ويخبرهم بأى معلومات. وكانت الطائرة غادرت أوهير فى حوالى الساعة 6:30 مساء 21 فبراير ووصلت إلى الدوحة فى حوالى الساعة 11:07 من صباح 23 فبراير.

وفى حسابه على موقع تويتر، ناشد الابن المكلوم وزارة الخارجية الأمريكية التدخل ومساعدته فى معرفة ماذا حدث لوالدته.

وكتب فيكرام فى تغريدة أمس «لقد مر أسبوعان مريران على أسرتنا بعدما فقدنا نبراسنا وأمنيتنا أن نحصل على الدعم بعدما خذلتنا الخطوط القطرية، نريد سجلات الرحلة التى كانت على متنها والدتنا».

وجاءت وفاة السيدة الهندية فى ظل انتشار فيروس كورونا فى جميع دول العالم، ووسط تحذيرات من السفر للعديد من بلدان العالم.

كورونا وقطر

وفى 26 فبراير أعلنت الخطوط القطرية تعديل خطوط رحلاتها إلى إيران ليس بسبب كورونا ولكن بسبب ما قالت إنها تحديات لوجستية فى إمكانية تشغيل أطقم الطيران على رحلات معينة، بسبب قيود مفروضة من بعض الدول على حركة الطيران إثر تفشى فيروس كورونا.

وقالت الشركة فى بيان «بالنسبة لإيران، فسيتم تعليق الرحلات بشكل مؤقت من وإلى مشهد وشيراز وأصفهان من أجل إجراء عملية لتقييم الأوضاع والتى ستمتد لأسبوعين ولموعد أقصاه 14 مارس المقبل».