شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: خروج مصاب بفيروس كورونا من المستشفى بعد شفائه فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد خروج أول مريض مصاب بفيروس (كورونا) المستجد ؛ بعد أن تم التأكد من شفائه بمستشفى "ابن الخطيب" بالعاصمة بغداد .. حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت فى وقت سابق اليوم وفاة حالتين لمصابين اثنين بفيروس كورونا في محافظتي ميسان وبابل ، فيما أعلنت أمس /السبت/ تسجيل 8 حالات جديدة في بغداد والنجف.

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