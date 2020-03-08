شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر إلى 20 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) إلى 20 حالة، بعد اكتشاف حالة إصابة جديدة، وذكرت وزارة الصحة الجزائرية ـ في بيان ـ أن الحالة الجديدة هي "لرعية جزائرية أقامت باسبانيا"، موضحا أن من بين العشرين حالة المصابة 17 حالة تنتمي إلى نفس العائلة.

وطالبت الوزارة المواطنين الجزائريين المضطرين للسفر إلى بلدان نشاط فيروس كورونا بتأجيل رحلاتهم إلا للضرورة القصوى مع اتخاذ كل التدابير الوقائية لتفادي العدوى.

وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائريةأعلنت الأربعاء الماضى، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 17 حالة بعد اكتشاف 5 حالات جديدة.

وذكر بيان أصدرته الوزارة أن "التحقيق الوبائى ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا فى اتصال مع المواطن الجزائرى وابنته المقيمان بفرنسا اللذين نقلا العدوى إلى البلاد".

Advertisements

يذكر أن عدوى الفيروس قد انتقلت من مواطن جزائرى (83 سنة) وابنته المقيمان بفرنسا واللذين أقاما فى الجزائر من 14 إلى 21 فبراير الماضى مع أسرتهما فى ولاية البليدة (شمال) والتى تأكدت اصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما الى فرنسا فى 21 فبراير الماضي.

وأكد الوزارة أن نظام اليقظة والتأهب الذى أقرته يبقى سارى المفعول" فيما تظل الفرق الطبية فى أقصى مستويات التأهب.

من جانب أخر علنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد، استشهاد جنديين جراء انفجار لغم خلال عملية بحث وتمشيط بولاية الشلف (شمال).

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أنه خلال عملية بحث وتمشيط، نفذها الجيش الوطني الشعبي بمنطقة بني بوعتاب بولاية الشلف، وإثر انفجار لغم تقليدي الصنع استُشهد، أمس عسكريان برتبة عريف متعاقد، هما بلال بوسكاية وباديس نواصرية.

وأضاف البيان أن اللواء السعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجزائري بالنيابة تقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيدين وذويهما، مؤكدا أن الجيش الجزائري سيواصل دون هوادة جهوده مهما كانت التضحيات في ملاحقة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل الأراضي الجزائرية.