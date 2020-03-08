التحالف الإسلامى العسكرى يثمن دور فرنسا فى الحرب على الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام للتحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدى، أهمية الجهود التى تبذلها فرنسا لمحاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للتحالف، اليوم الأحد، مع نائبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية السعودية أمال إميليا لكرافي وذلك في مقرّ التحالف بالرياض،وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد المغيدي - خلال اللقاء - أهمية الجهود التي تبذلها فرنسا في محاربة الإرهاب، مسلطا الضوء على أهداف التحالف ومبادراته إضافة إلى الإنجازات التي حققها في مجال محاربة الإرهاب من خلال الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء في المجالات الفكرية والإعلامية ومجال محاربة تمويل الإرهاب إضافة إلى المجال العسكري.

وأوضح أن فرنسا من الدول المهمة في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة، ومن الدول الداعمة للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، مشددًا على أهمية التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.

من جانبها، أعربت لكرافي عن تقديرها للجهود التي يبذلها التحالف في محاربة الإرهاب ومكافحة أيديولوجيا التنظيمات المتطرفة، وتكثيف جهود الدول الأعضاء في التحالف في الحرب الدولية على الإرهاب.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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