الأمن التونسى يحبط عمليتى اجتياز للحدود البرية إلى ليبيا والجزائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الأمن التونسية عمليتى اجتياز للحدود البرية خلسة إلى ليبيا والجزائر، وضبطت على إثرها 13 شخصا يحملون جنسيات عدة دول أفريقية، وذكرت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد، أن دورية مشتركة للحرس الوطنى بمدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا والتابعة لولاية مدنين، تمكنت من ضبط 12 شخصا يحملون جنسيات دول أفريقية مختلفة يعتزمون اجتياز الحدود البرية خلسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

وأضافت أنه فى عملية أخرى تمكنت وحدات الحرس الوطني بولاية توزر من ضبط شخص مجتازا للحدود الجزائرية التونسية خلسة، وتم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

يذكر أن تفجير انتحاري وقع بالقرب من مقر سفارة الولايات المتحدة بالعاصمة التونسية، أسفر عن مقتل أحد رجال الأمن وإصابة 4 آخرين بجروح، بالإضافة إلى إصابة مدني واحد.

وقال وزير الداخلية التونسى هشام المشيشي، إن الإرهابيين استخدموا عبوة ناسفة تقليدية الصنع فى العملية الإرهابية التى استهدفت دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية بتونس العاصمة اليوم الجمع، وأسفرت عن استشهاد شرطى وإصابة 4 آخرين من قوات الأمن ومواطنة.

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وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى عقده، الجمعة الماضية، بمقر الوزارة أن حالة المصابين مستقرة ولا تنبئ بخطورة، مشيرا إلى أن الملازم أول "توفيق محمد الميساوي" شهيد العملية (52 عاما) كان ضابطا بالإدارة العامة لوحدات التدخل.

ولفت إلى أن العملية الإرهابية استهدفت قوات أمنية كانت تؤمن الطريق العام، مؤكدا أن الأبحاث جارية بشأن كشف هوية الإرهابيين الاثنين.

واعتبر أن العملية تدل على هزيمة واندحار المجموعات الإرهابية أمام نجاحات المؤسستين الأمنية والعسكرية، مشددا على أنها لا تزيدهم إلا إصرارا على مطاردة بقايا الإرهابيين فى جحورهم والقيام بكامل الإجراءات المطلوبة لتحديد هويات المنفذين.