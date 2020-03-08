شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين يعلن اكتشاف 85 حالة إصابة بكورونا بعد فحص 7 آلاف مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البحرين، أنه تم فحص أكثر من 7 آلاف مواطن بحرينى، وتبين أن هناك 85 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا، ويتواجد حاليا 79 حالة قيد العلاج وتم خرج 6 حالات بعد شفائهم، مضيفا أن البحرين لديها إمكانيات قادرة على الكشف عن المصابين بفيروس كورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفي للحملة الوطنية في البحرين للتصدي لفيروس كورونا.

وكانت البحرين قررت إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات بدون جماهير بسبب تفشى فيروس كورونا، جاء ذلك بحسب قناة العربية، كانت وزارة الصحة البحرينية، قد شددت على أهمية التزام الجميع بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة عنها، لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية وفقا للمعايير الدولية.

وتابعت: كما يتوجب على جميع القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين البقاء فى مقر سكنهم فى غرفة منفصلة لمدة 14 يوماً، ضمن إجراءات العزل المنزلي، والتسجيل بموقع وزارة الصحة لجدولة موعد الفحص من خلال الرابط www.moh.gov.bh/covid19

Advertisements

أو من خلال الاتصال على الرقم 444 لجدولة موعداً للفحص واتباع التعليمات التى ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

وأشارت الوزارة إلى مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته والتصدى له بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، منوهة بأن كافة التدابير الوقائية يتم اتباعها حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، متطلعة من الجميع التعاون مع مختلف الجهات للحد من انتشار الفيروس من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة.