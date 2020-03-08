شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العمانى يصافح مسؤول بالصحة العالمية بـ"الكوع" تخوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل انتشار فيروس كورونا، والدعوة إلى تجنب المصافحة التقليدية. ظهر وزير الصحة بسلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدى، والمدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظرى، وهما يصافحان بعضهما بـ"الكوع".

وبدأت هذه الطريقة تنتشر مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، حيث دعت سلطات صحية حول العالم إلى تغيير طرق التفاعل الاجتماعى بين الأشخاص، إذ أن المصافحات والتحيات اليومية المتعارف عليها سواء بالأيادى أو التقبيل أصبحت غير مرحب بها خوفًا من انتقال العدوى بين الأشخاص.

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ومع طريقة السلام بالكوع هناك طرق أخرى يستخدمها البعض بدلا من المصافحة التقليدية تخوفًا من كورونا، منها التحية التايلاندية بضم اليدين معا والانحناء، وتحية ووهان التى تقوم على المصافحة بالأقدام بدلا من الأيدي.

وكانت وزارة الصحة العمانية قد نصحت مع بدايات الإعلان عن فيروس كورونا بالابتعاد عن التقبيل والمصافحة باليد؛ تجنبًا لانتقال عدوى الفيروس الذى أصبح يتوسع عالميًا بشكل يومي.