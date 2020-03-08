شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن عن تسجيل حالتى وفاة جراء فيروس كورونا في ميسان وبابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن العراق يعلن عن تسجيل حالتى وفاة جراء فيروس كورونا فى ميسان وبابل.

كان الاتحاد العراقي لكرة القدم،شدّد على مشرفي مباريات الدوري العراقي الممتاز بضرورة الالتزام بجميع التوصيات الصادرة من خلية الأزمة بعدم السماح للجماهير بالحضور في المدرجات خلال المباريات.

وقال بيان لاتحاد الكرة نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "على جميع مشرفي مباريات الدوري الممتاز الالتزام الكامل بتوصيات خلية الأزمة الوزارية بعدم السماح بوجود جماهير على مدرجات الملعب، ولو تطلب الأمر إيقاف المباراة، حيث يجب التعامل بصرامة في هذه المواقف، وعدم المخالفة الصريحة لقرارات خلية الأزمة، حفاظاً على سلامة جماهيرنا العزيزة".

يذكر أن خلية الأزمة كانت قد قررت في وقت سابق منع حضور الجماهير في مباريات الدوري الممتاز كإجراء احترازي بسبب انتشار فايروس كورونا.

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وقد اعلنت دائرة صحة ميسان بالعراق الأحد، عن وفاة شخص من أهالى المحافظة مصاب بفيروس "كورونا"، مشيرة الى أن المتوفى كان قاد عاد من ايران في السابع والعشرين من الشهر الماضي ودخل البلاد عن طريق مطار بغداد.

وقالت دائرة صحة ميسان في بيان إن "اصابة موجبة لفايروس الكورنا ظهرت في المحافظة"، مبينة أن "المصاب قد توفي امس ليلاً بعد ساعة واحدة من وصوله الى طوارئ مستشفى الشهيد الصدر التعليمي وكان بحالة صحية حرجة جدا ومتأخرة جدا".