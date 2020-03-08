شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الأنشطة والفعاليات فى نجران السعودية وعزل مدير الصحة ونائبه بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجّه أمير نجران بالمملكة العربية السعودية، اليوم، الأحد ، بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات بالمنطقة التى تتطلب إقامتها تجمعات بشرية، سواء داخل الأجهزة الحكومية أو الأهلية، أو في المناطق المفتوحة.

كما وجّه خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة للتصدى والتعامل مع فيروس كورونا، بعدم إلغاء جهاز البصمة لتسجيل الحضور والانصراف للموظفين، مع فرض وجود أدوات للتعقيم بجانب الأجهزة، إضافة إلى إلزام الأسواق والمحال التجارية بتزويد المداخل والمخارج بوسائل الوقاية الصحية، مثل الكمامات وسوائل التعقيم.

Advertisements