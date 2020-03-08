شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سفير السويد لليوم السابع: القيادة المصرية تعمل على تمكين المرأة فى كافة القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفير السويد لدى القاهرة يان تيسليف، إننى سعيد بوجودى في مصر، وأتابع حرص القيادة المصرية للعمل على تمكين المرأة المصرية في مختلف القطاعات، سواء القطاع الحكومى أو القطاع الخاص، الذى يمثل مستقبل مصر، وهذا يؤكد رسالة مصر نحو دعم أكبر للسيدات وذلك من أجل بناء مصر كدولة قوية في المنطقة ففي الحكومة المصرية نجد تمثيلا كبيرا للمرأة في الوزارات وهذا يتماشى مع رؤية القيادة المرية نحو تمكين أكبر للمرأة، وتمثيلهن ليس مجرد عدد لكنهن أثبتن كفاءة وقوة في العمل بتلك الوزارات والقطاعات الحكومية والخاصة أيضا.

وأضاف السفير، في تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش الاحتفال باليوم العالمى للمرأة ، أن المرأة المصرية أثبتت مصر لديها 100 مليون مواطن مميز ولديهم قدرات هائلة، تمثل المرأة 50% منهم ، وقد أثبتت المرأة تميزها وقوتها، وأكد أن الرئيس السيسى أعطى دفعة قوية للمرأة المصرية وهذا يؤكد رؤية ورسالة مصر وهى تشجيع المرأة على الاضطلاع بدور أكبر في قطاع الأعمال والقطاع الخاص الذى يتمتع بالفرص الأكبر ونحن سعداء أن نرى اهتمام أعلى سلطة في مصر بوضع المرأة.



سفير السويد ومحررة الخليج 365

واستكمل تيسليف قائلا، إن رسالتنا في اليوم العالمى للمرأة أن ندعم المرأة أكثر في مجال التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعى .

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وأضاف إن مصر بلد عظيم لديه مواطنين مميزين و نصفهم سيدات وهو الجزء الأهم، وكثيرا ما ألتقى نماذج طموحة وناجحة في القطاعين الحكومى والخاص وكثيرا منهن في مناصب كبيرة وهذا يأتي بسبب تشجيع مصر للمرأة.

وعن احتفاء السفارة باليوم العالمى للمرأة قال، إنه يوم مهم لكل سيدة وكان فرصة لاستضاف فعاليات تكلا للمرة الأولى في مصر بهدف العمل على تتمكين الطالبات المصريات في المجال التكنولوجى خاصة وأن 30 % من الباحثين حول العالم هم سيدات فنحن بحاجة لزيادة أعداد لمصريات في مجال البحث العلمى ودعمها أيضا .