شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط المغربية تعلق رحلاتها بشكل مؤقت إلى ميلانو والبندقية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق رحلاتها إلى مدينتي ميلانو والبندقية بشكل مؤقت ، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 8 مارس على إثر قرار السلطات الإيطالية فرض الحجر الصحي على هاتين المدينتين بسبب فيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر عن الشركة بأن قرار التعليق سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم ، وأن الرحلات سيتم استئنافها بداية من أبريل المقبل 2020.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية مغربية كشفت أن السلطات التونسية رفضت الموافقة على دخول أحد الصحفيين المرافقين لبعثة الوداد البيضاوى المغربى، والتى وصلت تونس الجمعة الماضى، لمواجهة النجم الساحلي غداً باستاد رادس الأولمبى فى إياب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

وقال راديو مارس إن السلطات التونسية اشتبهت فى إصابة الصحفي بفيروس كورونا، وقال مصدر للإذاعة المغربية إن الصحفى قد يكون زار إيطاليا بالفترة الأخيرة، ومن المرجح أنه التقط العدوى من هناك، لذا رفضت الموافقة على دخوله البلاد.

وخضع كل أفراد بعثة الوداد للفحص الحرارى عبر مندوبي وزارة الصحة المتواجدين بمطار تونس قرطاج الدولي، ومر كل أفراد البعثة بسلام وتوجهوا إلى مقر الإقامة، ووصلت بعثة الوداد المغربى مطار تونس الدولى استعدادا لمواجهة النجم الساحلى على ملعب رادس فى إياب مباراة دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، خلال المباراة المحدد لها غدا السبت، وظهر نجوم الوداد بقيادة الإسبانى كارلوس جاريدو المدير الفنى، مرتدين كمامات طبية في مطار قرطاج خوفا من فيروس كورونا (شاهد صور الوصول)