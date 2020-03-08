شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى: تدمير تجمعات لتنظيم داعش الإرهابى فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحشد الشعبى العراقى، تدمير مضافات "تجمعات" لتنظيم داعش الإرهابى فى زور نهر الوند بأطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى، وقال آمر اللواء 23 بالحشد الشعبى بشير مزاحم العنبكى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الأخبارية، اليوم الأحد، "إن قوة من الفوج الرابع واستخبارات القيادة واستخبارات اللواء والهندسة والطيران المسير للقيادة وهندسة اللواء نفذت عملية سريعة فى زور نهر الوند بالقرب من قرية محمد عباس تمكنت خلالها من تدمير عدد من التجمعات والتى تحوى على عبوات ناسفة تم تفكيكها ومساطر ومادة "سى فور" وأسلحة وصواريخ قاذفة ومواد لوجستية".

وأضاف العنبكي، "أن المضافات ضمت ملابس لشرطة المرور يستعملها التنظيم الإرهابى فى العمليات وقنانى غاز تسخدم للتفخيخ"، مشيرًا إلى أن العملية نفذت فى أراض مغطاة بالماء، ونجحت العملية بتفتيش المناطق المذكورة بدون حدوث أى خسائر.

و كان مصدر أمن عراقى، قد أفاد يوم الأربعاء الماضى ، بمقتل عنصرين من الحشد الشعبى وإصابة اثنين آخرين بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابى شمال شرقى ديالى شرقى العراق.

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وقال المصدر، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن "عنصرين من الحشد الشعبى قتلا وأصيب اثنان آخران بهجوم ل‍داعش بأطراف قضاء المقدادية شمال شرقى ديالى".

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، مقتل أحد الإرهابيين أثناء مداهمة أحد الأوكار فى محافظة ديالى شمال شرقى العراق، وأوضحت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، أن الاستخبارات العسكرية فى الفرقة الخامسة، بالتعاون مع الفوج الثانى لواء 19 واستخبارات ومكافحة إرهاب ديالي، تمكنت من مداهمة إحدى أوكار تنظيم داعش الإرهابى فى قرية "جميل الخضير" جنوب بهرز فى ديالي.

وأضافت، أن هناك اشتباكات وقعت بين الاستخبارات العراقية والإرهابيين؛ ما أسفر عن مقتل أحدهم، فيما قام الأخر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف.