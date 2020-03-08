شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة تطوير قطاعات البريد والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الاحد، بالجزائر العاصمة الاجتماع الدورى لمجلس الوزراء، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع المناقشة والمصادقة عروضا تتعلق بتطوير النشاطات فى قطاعات الطاقة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والموارد المائية والسياحة والصناعة التقليدية والنظام البيئى للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المبتكرة.

كما يستمع مجلس الوزراء، إلى مداخلة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد حول تطور الوضعية الصحية الدولية المرتبطة بفيروس كورونا والتدابير المتخذة فى الجزائر لمواجهة هذا الفيروس.

و على صعيد أخر، أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إنشاء جائزة وطنية سنوية للمرأة المبدعة، للاحتفاء بالنساء الجزائريات المبدعات المتميزات فى كل المجالات، اعترافا بجهودهن وتثمينا لإنجازاتهن وتحفيزا لهن على شق طريقهن بكفاءة وجدارة فى شتى المجالات.

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وقال الرئيس تبون - خلال كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمى - إنه قرر تكريم نساء من كل أنحاء البلاد لتميزهن ونضالهن اليومى من خلال منحهن شهادات تقدير وعرفان.. مشيدا بمستوى الوعى السياسى والشجاعة اللذين تحلت بهما المرأة الجزائرية فى الهبّة الوطنية التاريخية السلمية دفاعا عن البلاد ضمن مسار التغيير السلمى والديمقراطى لبناء الجمهورية الجديدة (فى إشارة للحراك الشعبى الذى بدأ قبل أكثر من عام).

وأشار، إلى أن الجزائر بصدد وضع أسس الجمهورية الجديدة من خلال إعداد دستور وطنى توافقى يقطع بصفة جذرية مع ممارسات الماضى ويعطى لكل ذى حق حقه فى إطار دولة قوية وعادلة وديمقراطية.

كما أشاد الرئيس تبون - خلال الاحتفال الذى جاء تحت شعار "المرأة الجزائرية.. عمل وإبداع" - بالرصيد الحافل والمساهمات الفعالة للمرأة الجزائرية على امتداد مراحل المقاومة الشعبية إبان الاستعمار الفرنسى إلى ثورة التحرير العظيمة، مرورا بسنوات العشرية السوداء وصولا إلى الحراك الشعبى المبارك الذى كان المنعرج الحاسم نحو التغيير الديمقراطى المنشود.