شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يؤكد التزام الحكومة بإنهاء التمييز ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، التزام حكومة الفترة الانتقالية بالمُضى قدما فى إنهاء كافة مظاهر التمييز المؤسسى والاجتماعى ضد المرأة سعياً لإيصال حقوقها المستحقة فى كافة أرجاء السودان، وشدد حمدوك - فى تصريح بمناسبة اليوم العالمى للمرأة - على التزام الحكومة السودانية بتعزيز مشاركة المرأة فى كافة مؤسساتها بالشكل الذى يعبّر عن دورها العظيم، حيث إننا ندرك أن تحقيق المساواة هو أحد أساسيات صنع انتقال سلمى ناجح ومستدام فى السودان.

وحيا المرأة السودانية، تقديرا لإنجازاتها، واعترافا بالتحديات التى ما زالت تواجهها، لافتا إلى أن المرأة السودانية ظلت فى مقدمة الركب، وهى تقاوم تأثيرات الحرب والنزوح والعنف والاضطهاد.

من جانبها، حيّت عائشة موسى عضو مجلس السيادة الانتقالي، المرأة السودانية وتاريخها الناصع الحافل بالعطاء والبذل.

وقالت موسى، خلال كلمتها بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، إن المساواة فى الحقوق والواجبات دون النظر للنوع والعرق والدين ستخلق مجتمعات معافاة تعمل بطاقة عالية ومنتوج أعلى.

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وحيت النساء فى مناطق النزاعات، فى دارفور والنيل الأزرق وكرفان والشرق والشمال، اللائى حولهن العنف إلى نازحات بالمعسكرات، ليتعاظم دورهن الآن فى المحادثات والورش والتفاوض.

ودعت موسى لأن يكون هذا العام فى السودان عاما لإلغاء كل أنواع التمييز ضد المرأة فى كل المجالات، ليمثل ذلك إضافة حقيقية لثورة ديسمبر.

و على صعيد أخر، أكد رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر شريكا استراتيجيا فى العمل مع السودان لتجاوز تحديات المرحلة، والتقى حمدوك، اليوم الأحد، مع مارشال بلينغسلا مساعد وزير الخزانة الأمريكى المختص بالإرهاب، والوفد المرافق له، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفيرعمر بشير مانيس، ووزير الدولة بوزارة الخارجية الدكتور عمر قمر الدين.

وأكد رئيس الوزراء السودانى، حرص حكومة الفترة الانتقالية على تحقيق السلام الشامل والعادل وتحسين الوضع الاقتصادي، معربا عن فخره بالنموذج السودانى الذى يقوم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين للخروج بالسودان إلى بر الأمان ووضع لبنات أساسية لبناء نظام ديمقراطى قوي.