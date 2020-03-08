شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: الولايات المتحدة شريك استراتيجى لتجاوز تحديات المرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر شريكا استراتيجيا فى العمل مع السودان لتجاوز تحديات المرحلة، والتقى حمدوك، اليوم الأحد، مع مارشال بلينغسلا مساعد وزير الخزانة الأمريكى المختص بالإرهاب، والوفد المرافق له، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفيرعمر بشير مانيس، ووزير الدولة بوزارة الخارجية الدكتور عمر قمر الدين.

وأكد رئيس الوزراء السودانى، حرص حكومة الفترة الانتقالية على تحقيق السلام الشامل والعادل وتحسين الوضع الاقتصادي، معربا عن فخره بالنموذج السودانى الذى يقوم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين للخروج بالسودان إلى بر الأمان ووضع لبنات أساسية لبناء نظام ديمقراطى قوي.

وتناول اللقاء، حسب بيان لمجلس الوزراء السوداني، الدور الذى يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية فى إطار مساندة ومساعدة الحكومة الانتقالية لتنفيذ أولوياتها وبرامجها، خاصة فى مجالى الاقتصاد والسلام.

من جانبه، عبر وفد وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب عن سعادته بزيارة للسودان، موضحا أن القيود المالية والاقتصادية تم رفعها عن السودان.

وأكد الوفد، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب "مسألة وقت"، لافتا إلى وجود لجان فى أمريكا تعمل فى هذا الشأن.

Advertisements

و على صعيد أخر، أشاد حميد نورو مدير مكتب برنامج الغذاء العالمى بالسودان، بتعاون الحكومة فى تسهيل مهام برنامج الغذاء العالمى فى السودان.

واستقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين، اليوم الأحد، المسئول فى برنامج الغذاء العالمي، وقدم له عرضا عاما عن أنشطة برنامج الغذاء العالمى فى السودان.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان، أن نورو استعرض البرامج التى يقوم بها البرنامج فى ولايات السودان المختلفة، لافتا إلى سعى البرنامج لإحلال الأمن الغذائى بالسودان بحلول عام 2030، وذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد وزير الدولة فى وزارة الخارجية السودانية، بالبرامج التى يقوم بها برنامج الغذاء العالمي، مؤكدا دعم وتعاون الحكومة الكامل فى تذليل كافة العقبات التى تواجهه فى السودان.