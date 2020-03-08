شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. توجيهات الملك سلمان لسفراء السعودية الجدد فى أوكرانيا وأورجواى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى سفراء سعوديون معينون القسم أمام الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" أدى السفير محمد بن سليمان المسهر، القسم، ليمثل المملكة في دولة أوكرانيا، كما أدى السفير إياد بن غازي حكيم، القسم، سفيرا للسعودية في جمهورية الأورجواي.

واستمع السفيران إلى توجيهات من الملك سلمان، بعد مصافحته.

وحضور وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله، لمراسم أداء القسم، والسكرتير الخاص للملك تميم بن عبد العزيز السالم.

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يشار إلى العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر الخميس الماضى أمرا ملكيا بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجرى من منصبه، كما قرر تعيينه فى مستشارا بالديوان الملكى بدرجة وزير.

وقرر الملك سلمان تكليف محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية.