شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد المهدى عن سفر موظفى مكتبه خارج العراق بسبب كورونا : شائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كذب رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدى بالعراق، اليوم الأحد، خبرا عن اجراءات وقائية في المكتب تضمن سفر موظفيه الى خارج البلاد بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا.

وقال في بيان اليوم الأحد إن بعض المواقع الالكترونية تناولت خبرا عن اجراءات الوقاية المتبعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء .

واضاف "ننفي نفيا قاطعا ماورد في الخبر من معلومات"، مؤكدا ان "أي من موظفي المكتب المشار اليهم في الخبر لم يكونوا في اجازة خارج البلاد".

ودعا البيان، وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في النشر خاصة في هذا الظرف الذي يتطلب التعاون لدفع الأذى عن جميع العراقيين".

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يشار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، شدد اليوم الأحد، على مشرفي مباريات الدوري العراقي الممتاز بضرورة الالتزام بجميع التوصيات الصادرة من خلية الأزمة بعدم السماح للجماهير بالحضور في المدرجات خلال المباريات.

وقال بيان لاتحاد الكرة نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "على جميع مشرفي مباريات الدوري الممتاز الالتزام الكامل بتوصيات خلية الأزمة الوزارية بعدم السماح بوجود جماهير على مدرجات الملعب، ولو تطلب الأمر إيقاف المباراة، حيث يجب التعامل بصرامة في هذه المواقف، وعدم المخالفة الصريحة لقرارات خلية الأزمة، حفاظاً على سلامة جماهيرنا العزيزة".

يذكر أن خلية الأزمة كانت قد قررت في وقت سابق منع حضور الجماهير في مباريات الدوري الممتاز كإجراء احترازي بسبب انتشار فايروس كورونا.