مقتل شخصين وإصابة 4 جراء قصف لقوات حفتر على طرابلس

وليد عبد الله / الاناضول



أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، مقتل شخصين بينهم امرأة وإصابة 4 آخرين، جراء قصف لمليشيات خليفة حفتر، استهدف منازل مدنيين بمنطقة قُرب مطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، للتصدي لهجوم حفتر على العاصمة.

وأوضح البيان أن عدد القتلى والجرحى هي حصيلة أولية للقصف الذي تعرضت له الأحياء المدنية بمنطقة سوق الجمعة التي تم استهدافها بصواريخ غراد.

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وفي وقت سابق، الأحد، أعلنت قوات الوفاق، استهداف ميليشيات حفتر مطار معيتيقة الدولي لليوم الثامن على التوالي بصواريخ غراد.



ولا تزال ميليشات حفتر تستهدف مطار معيتيقة بشكل يومي بصواريخ غراد.

وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.



وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.

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