19 أجنبيا كانوا على متن الباخرة المصرية مصابون بكورونا

القاهرة/ الخليج 365

أثببت فحصوات طبية لـ19 أجنبيا كانوا على متن باخرة سياحية مصرية، متجهة من مدينة أسوان إلى الأقصر، جنوبي البلاد، إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت وفاء عبد الرحمن، مدير التسويق للسفينة السياحية الموبوءة (لم يتم ذكر اسمها) إنّ المصابين الأجانب بكورونا على متن السفينة "يحملون الجنسيات الأمريكية، والفرنسية، والهندية، وتم وضعهم جميعا قيد الحجر الصحي"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وفيما لم تكشف "وفاء" عن عدد الأمريكيين المصابين بالفيروس، نقلت "سي إن إن" عن مات سويدر، صحفي أمريكي وأحد المصابين إنّ العدد "لا يقل عن 3".

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وأضاف أنّ السفينة كان على متنها 26 أمريكي، حسب المصدر ذاته.

ويخضع "سويدر" للحجر الصحي في أحد مستشفيات مدينة مرسى مطروح، شمالي مصر، على خلفية إصابته بكورونا.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 33 إصابة بفيروس كورونا على متن الباخرة السياحية.

وحتى الأحد، أصاب فيروس كورونا أكثر من 107 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم قرابة 3700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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