البحرين.. 85 إصابة بكورونا بعد فحص نحو 7 آلاف شخص

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت البحرين، الأحد، أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد، وصل 85 حالة.



وقال مناف القحطاني، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في البحرين، خلال مؤتمر صحفي بالمنامة، إنه "منذ بداية انتشار كورونا تم فحص 7131 حالة، وتبين إصابة 85 منها بالفيروس".



وأشار القحطاني إلى شفاء 6 حالات من إجمالي الإصابات بالفيروس.



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وأضاف أنه "لا توجد حالات كورونا من داخل البلاد وأن الحالات القائمة قادمة من الخارج أو من المخالطين لهذه الحالات".



واتخذت البحرين، إجراءات احترازية لمنع انتشار "كورونا" في البلاد، شملت تعليق الدراسة، وتعليق جميع الرحلات القادمة من مطاري دبي والشارقة الإماراتيين.



كما دعت خارجية البحرين جميع المواطنين لعدم السفر إلى دول تفشى بها الفيروس مثل إيران، تايلاند، سنغافورة، ماليزيا وكوريا الجنوبية.



وحتى الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 107 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم قرابة 3700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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