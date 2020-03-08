العراق.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 6

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل حالة وفاة جديدة بالبلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 6.

وقالت الصحة في بيان، إن حالة الوفاة الجديدة جراء الفيروس في محافظة بابل (وسط)، مشيرة إلى "اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات المصابة والوفيات"، دون تفاصيل أكثر.

وبذلك تشمل إحصائيات "كورونا" في العراق منذ أول إعلان رسمي بالبلاد، 56 إصابة مؤكدة، بينها 6 وفيات، و4 تم شفاؤهم.

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وظهرت أول إصابة بالفيروس بالعراق في 24 فبراير/ شباط الماضي، وأول وفاة في 4 مارس/ آذار الجاري.

واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 مارس/آذار الجاري، فضلاً عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.

كما حظر العراق دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع مواطنيها من السفر إلى تلك الدول وهي الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، حتى إشعار آخر، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.

وحتى الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 107 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم قرابة 3700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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