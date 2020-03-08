الأردن يعلن عن حزمة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365



أعلن الحكومة الأردنية، الأحد، حزمة إجراءات جديدة للمجتمع والقطاعات المحلية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



جاء ذلك، خلال إيجاز صحفي لوزير الصحة، سعد جابر، وفق قرارات لمجلس الوزراء، أوردته وكالة الأنباء الرسمية "بترا".



وتضمنت الإجراءات، منع الإجازات الخارجية للعمالة الوافدة، ووقف تصاريح العمل للقادمين من الخارج، ومنع الإجازات للطلاب الأجانب الدارسين في المملكة، الذين يذهبون إلى دول ينتشر بها المرض.



كما تقرر ووقف الرحلات المدرسية الخارجية، وتعليق سفر الموظفين للخارج إلا للضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء، والاستمرار بنصح المواطنين بعدم السفر للخارج إلا للضرورة القصوى.



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وأعلن الوزير الأردني، أن نتائج الفحوصات المخبرية للمريض الوحيد المصاب بفيروس كورونا في الأردن، أظهرت أن قوة الفيروس في جسده تتضاءل، وتماثله التدريجي للشفاء، مؤكداً عدم وجود إصابات أخرى.



وقرر مجلس الوزراء اليوم، تشديد الرقابة على المعابر الحدودية، "ويتم الآن دراسة المعابر الحدودية البرية للمملكة بشكل مكثف"، إذ يرتبط الأردن بمعابر برية مع العراق وسوريا والسعودية وفلسطين.



في سياق متصل، قرر اتحاد كرة السلة الأردني تجميد نشاطاته حتى إشعار آخر، وفق بيان، بثه تلفزيون "المملكة" (حكومي)، على موقعه الرسمي.



واتخذ الأردن كغيره من دول العالم، العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، إذ قرر منع دخول غير الأردنيين إلى أراضي المملكة، خاصة القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية، وعلق رحلاته إلى إيطاليا.



وحتى الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 107 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم قرابة 3700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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